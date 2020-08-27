"Зеленский привел к власти клоунов, которые разрушают государственность" - дипломат

Владимир Василенко: Ни один украинский президент не способствовал формированию патриотической интеллектуальной элиты. Фото: Тарас Подолян

В составе Верховной Рады, сложившейся в 1990 году, и структурах исполнительной власти, созданных после восстановления независимости, влиятельной силой оставались коммунисты. Однако качественно это были не плохие чиновники.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит дипломат Владимир Василенко.

"Советская партийная элита формировала искусственно. Не было естественного отбора путем свободной конкуренции. Но она была достаточно высокообразованный и дисциплинированная. Понимала, как работает государственная машина. Прислушивалась к мнению экспертной среды. Подавляющее ее большинство не было коррумпированной. Другое дело - их сознание было засорено коммунистическими догмами. Это тормозило модернизацию страны", - считает эксперт.

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По его мнению, сейчас - полная деградация властного политикума.

"Это - опасный процесс. Политикум ухудшался с каждым президентом. Ни один не способствовал формированию патриотической интеллектуальной элиты. Кравчук был обречен опираться на бывших коммунистов. Кучма окружил себя лояльными и преданными ему политиками и зависимыми бизнесменами. При нем появились олигархические кланы, их обслуживали властные структуры. Кучма не относился слишком благосклонно к коммунистам, однако приказал очистить все государственные структуры от участников Народного Руха.

Ющенко хвастался, что после избрания уволил несколько тысяч государственных служащих. Это был деструктивный шаг. Нельзя освобождать профессионалов только потому, что они работали при предыдущей власти. Можно и нужно менять коррумпированных политических назначенцев высшего эшелона. Государственный чиновник низших уровней - не политическая фигура. Будет придерживаются линии, которую определяет политика властей. Эта традиция произвольного формирования госаппарата у нас еще сохранилась. Каждый президент выбирает в команду только лояльных, а министр меняет всех, начиная с заместителей, заканчивая водителями. Это уничтожило управленческий класс.

За Януковича власть вообще получила организованная преступная группировка. По приходу Зеленского - клоуны, плебс. Люди из его команды не понимают закономерностей построения национального государства. Они обычно малообразованные", - добавляет дипломат.

Полное интервью с Владимиром Василенко читайте в журнале "Країна" от 27 августа.

Владимир Зеленский принял полномочия 20 мая 2019 года.