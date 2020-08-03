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понедельник, 03 августа 2020 14:35

Зеленский приказал объяснить украинцам новые условия карантина

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Зеленский приказал объяснить украинцам новые условия карантина
Зеленский хочет, чтобы людям объяснили новые принципы карантина. Фото: Офис президента

Объяснить людям, как происходит деление на 4 зоны и зачем нужен адаптивный карантин, требует президент Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тыс. населения, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Заполненность коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях и на Буковине - более 40%.

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С 1 августа Министерство здравоохранения разделило все регионы на 4 карантинные зоны по уровню распространения коронавируса - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Местные власти нескольких городов, в частности Луцка, Тернополя и Ивано-Франковска, выразили недовольство отнесением регионов в "красную" и "оранжевую" карантинные зоны, где действуют наиболее строгие ограничения.

Проект решения о несогласии с ужесточением карантина в Луцке, который отнесли к красной зоне, рассмотрели в городском совете. В областном центре не будут вводить жесткий карантин. По словам заместителя руководителя управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения Анатолия Свирского, необходимости вводить дополнительные меры нет.

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Дата
03
августа

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