Зеленский с рабочей поездкой посетил Харьковскую область. Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил харьковским правоохранителям увольнением из-за незаконной вырубки лесов в регионе.

В среду, 17 июля, президент с рабочей поездкой посетил Харьковскую область. Под руководством главы государства состоялось совещание, посвященное вопросу борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в области. Ключевой темой для обсуждения является проблема незаконных рубок в лесах. Об этом сообщает издание STATUS QUO.

Зеленский поручил силовикам разобраться с незаконной вырубкой лесов.

"Если вы не сможете этого сделать, ваши места займут другие люди", - добавил президент.

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На Харківщині триває злочинна вирубка лісових угідь. Сьогодні Президент України Володимир Зеленський особисто оцінив масштаби катастрофи, після чого провів екстренну нараду з питань боротьби з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю в місцевому лісництві. pic.twitter.com/rV5FOvamW3 — Офіс Президента (@APUkraine) 17 липня 2019 р.

Владимир Зеленский заставил уволиться Вячеслава Боню, и.о. председателя Николаевской ОГА во время поездки в Николаев. Решение об увольнении президент принял после осмотра аэродрома. Он не получил у чиновников ответ на вопрос, где деньги на аэропорт и почему из-за него постоянно возникают скандалы.