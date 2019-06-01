Зеленский поздравил с Днем защиты детей

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил детей с праздником.

Взрослых он призвал оставить потомкам страну, которой те будут гордиться, написал об этом в Facebook.

"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!" - написал Зеленский.

К посту добавил семейное фото, на котором он был со своими детьми и раскрашенным лицом.

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1 июня отмечается День защиты детей.