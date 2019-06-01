Зеленский поздравил с Днем защиты детей

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 4473
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 576
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 3673
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2727
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2349
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2295
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3051
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1359
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7290
Фото
Все фото
9
7
3
15
5
Поехали: в Киеве стартовал велодень
Поехали: в Киеве стартовал велодень
Приезжим быстро найти жилье можно только по рекомендациям, - украинка рассказала о жизни в Норвегии
Приезжим быстро найти жилье можно только по рекомендациям, - украинка рассказала о жизни в Норвегии
58% украинцев хотят детские комнаты на работе: исследование
58% украинцев хотят детские комнаты на работе: исследование
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
Видео
Все видео
Ветераны записали мотивирующий ролик
Ветераны записали мотивирующий ролик
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 207
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 594
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3051
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 29710
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2286
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
01 июня 2019
Просмотров: 162
З головою і без
25 травня міський голова Києва Віталій Кличко відкрив велосипедно-пішохідний міст між Володимирською гіркою і парком "Хрещатий". Через день скляна ...
суббота, 01 июня 2019 13:31

Зеленский поздравил с Днем защиты детей

  Комментировать
Зеленский поздравил с Днем защиты детей

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил детей с праздником.

Взрослых он призвал оставить потомкам страну, которой те будут гордиться, написал об этом в Facebook.

"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!" - написал Зеленский.

К посту добавил семейное фото, на котором он был со своими детьми и раскрашенным лицом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День защиты детей: печальная статистика

1 июня отмечается День защиты детей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский поздравил с Днем защиты детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ Просмотров: 13164
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
22
 Просмотров: 13077
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
15
 Просмотров: 9108
В столичной больнице отказались извлечь из ребенка клеща
В столичной больнице отказались извлечь из ребенка клеща 2 Просмотров: 8850
Смертельное ДТП на трассе: много погибших
Смертельное ДТП на трассе: много погибших Просмотров: 8307
Общество
На "мосту Кличко" установят дополнительный слой супербронированного стекла
На "мосту Кличко" установят дополнительный слой супербронированного стекла Просмотров: 99
Мошенники продавали подделанные лекарства от рака
Мошенники продавали подделанные лекарства от рака Просмотров: 108
Поехали: в Киеве стартовал велодень
Поехали: в Киеве стартовал велодень
9
 Просмотров: 558
Украине могут предоставить статус главного союзника США
Украине могут предоставить статус главного союзника США Просмотров: 1098
Ветераны записали мотивирующий ролик
Ветераны записали мотивирующий ролик
 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
7
Народ вам не позволит. Земля будет гореть под ногами - Парубий
6
Зеленский открестился от пророссийских заявлений бизнес-партнера
6
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями
3
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3
Нарушение Киевсоветом прав инвесторов - мощный негативный сигнал
Голосов: 39343
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua