Зеленский повторно назначил Кулебу уполномоченным по правам детей

Кулеба снова стал уполномоченным по правам детей. Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский повторно назначил Николая Кулебу на должность уполномоченного по правам ребенка.

Назначение Кулебы произошло 1 июня 2019 - в День защиты прав детей. Соответствующий указ под номером 348 обнародовала пресс-служба президента.

Николай Кулеба уже занимает эту должность с декабря 2014 года. Он стал едва ли не первым среди чиновников предыдущей власти, кто официально сохранил свой пост.

Кулеба поблагодарил за решение президента и обнародовал фотографию из общей встречи.

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