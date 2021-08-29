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воскресенье, 29 августа 2021 13:05

Зеленский посмертно дал звание Героя Украины двум украинским воинам

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Зеленский посмертно дал звание Героя Украины двум украинским воинам
Зеленский вручил государственные награды в День памяти защитников Украины. Фото: Офис президента Украины

29 августа в День памяти защитников Украины президент Владимир Зеленский вручил государственные награды за личное мужество и героизм украинским военнослужащим.

Президент посмертно присвоил звание Героя Украины двум воинам. Они погибли в октябре 2014 года, сообщила пресс-служба Зеленского.

"Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно отмечен боец ​​Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Святослав Горбенко. Доброволец погиб 3 октября 2014 года при обороне Донецкого аэропорта", - говорится в сообщении.

Награду получили родители погибшего Святослав и Лариса Горбенко.

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"Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" также посмертно присвоено солдату Виктору Гурняк. Он погиб 19 октября 2014 года, когда под минометным обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Луганской области", - отмечают в Офисе президента.

Государственную награду погибшего сына забрали его родители Виктор и Мария Гурняк.

29 августа президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль почтили память павших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Они возложили цветы к Стене памяти у Михайловского Златоверхого монастыря вдоль улицы Трехсвятительская, неподалеку Михайловской площади. Приняли участие в церемонии памяти погибших защитников.

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Дата
29
августа

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