Зеленский подписал закон об освобождении школьников от ГИА

Зеленский освободил выпускников от обязательного прохождения ГМА. Фото: president.gov.ua

Закон об освобождении выпускников общеобразовательных учреждений от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации в 2021 году подписал сегодня президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Сообщается, что этот закон призван уменьшить риски заболевания Covid-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидситуации в стране. Из-за пандемии коронавирусной болезни с марта 2020-го в Украине обучение в учреждениях общего среднего образования осуществляется преимущественно в дистанционном формате.

Согласно документу, учащиеся школ и других заведений общего среднего образования, завершают обучение в 2020-2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

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При этом ученики имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.

Все этапы ВНО в этом году состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.

Закон "О внесении изменений в раздел II" Заключительные и переходные положения "Закона Украины" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни Covid-19 "(относительно отдельных вопросов завершения 2020/2021 учебного года) "№ 1378-IX Верховная Рада приняли 13 апреля текущего года.