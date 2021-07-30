Зеленский подписал закон о жестком наказании за домашнее насилие

За домашнее насилие будут наказывать жестче. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает наказание за домашнее насилие.

Документ вступит в силу на следующий день после его опубликования. Он вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, сообщается на сайте главы государства

Предусмотрено возмещение материального и морального ущерба в случае домашнего насилия.

Административную ответственность за домашнее насилие на общих основаниях несут:

военнослужащие;

военнообязанные и резервисты;

рядовые сотрудники и начальство Национального антикоррупционного бюро, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, государственного бюро расследований и полицейские.

Им грозит ответственность за невыполнение срочного запретного предписания или несообщения полиции о месте своего временного пребывания в случае вынесения такого предписания.

За нарушение предусмотрены:

штрафы в размере от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан;

общественными работами на срок от 30 до 40 часов;

административным арестом на срок до 10 суток.

Повторные нарушения будут караться:

штрафом от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан;

общественные работы на срок от 40 до 60 часов;

административный арест до 15 суток.

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Верховная Рада внесла изменения в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола.