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понедельник, 13 января 2020 18:06

Зеленский подписал закон о реестре педофилов

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Зеленский подписал закон о реестре педофилов
Доступ к реестру будут иметь только уполномоченные лица, отдельные учреждения и те, кто захочет проверить свое наличие в нем. ФОТО: unn.com.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

Заявлено об этом на официальном сайте Верховной Рады.

Внесенные в реестр лица будут обязаны сообщать полиции о перемене места жительства и работы.

Доступом к реестру будут владеть только следователи и другие уполномоченные лица Нацполиции и Держбюро расследований. Предоставят право на получение данных из реестра также руководителям учреждений образования, здравоохранения и других учреждений, осуществляющих надзор за детьми, оказывающих им медицинские, учебные и социальные услуги при приеме человека на работу. Доступным реестр будет и для руководителей органов власти, местного самоуправления и лиц, которые хотят проверить свое наличие в нем.

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Кроме создания реестра, подписанный президентом закон предусматривает введение усиленного наказания в виде 10-15 лет тюрьмы за преступления, совершенные в не достигшего 14 лет отношении лица, независимо от его добровольного согласия.

Законопроект об усилении уголовной ответственности за сексуальные преступления против малолетних и создание реестра лиц, осужденных за соответствующие правонарушения Верховная Рада приняла во втором чтении. От норм о химической кастрации за изнасилование и развращение несовершеннолетних в парламенте отказались.

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13
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