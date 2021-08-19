Зеленский подписал указ о реформе здравоохранения: будет запрещена реклама лекарств и лекарственных средств

Подписан указ о реформе здравоохранения. Фото: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью".

Кабинету министров дано поручение наложить мораторий на рекламу лекарств и медпрепаратов. Соответствующий указ №369/2021 и решение СНБО обнародовано на сайте главы государства

Согласно документу, Кабмин должен установить до 1 января 2024 года мораторий на рекламу на телевидении и радио, а также в средствах массовой информации:

лекарственных средств;

медицинских изделий;

методов профилактики;

методов диагностики;

методов лечения и реабилитации.

Правительство обязано обеспечить полноценный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств. Пациентам больше не должны назначать большое количество различных медпрепаратов или лечебных процедур.

Правительство должно до 1 декабря 2021 года разработать и утвердить Стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года, определив сроки, ответственных за выполнение и четкие механизмы для обеспечения равного доступа граждан Украины к своевременной, безопасной и качественной экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, а также реабилитации в сфере здравоохранения.

Стратегический план подразумевает введение с 1 января 2022 года:

индикаторов качества оказания первичной медпомощи,

введение ключевых показателей эффективности для руководителей учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности,

создание условий для возможности применения межрегиональных клинических маршрутов пациента при оказании экстренной медицинской помощи.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за его исполнение возложен на секретаря СНБО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада на День Независимости рассмотрит большой герб от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы".