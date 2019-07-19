Зеленский побывал в Харьковской области и остался недоволен местным кандидатом от "Слуги народа"

Фото: enovosty.com

Владимир Зеленский не пустил на закрытое заседание по поводу незаконной вырубки леса в Харьковской области местного кандидата от "Слуги народа" – Александра Счисленко.

Президент назвал его трусом и заявил, что такие люди не имеют права представлять партию "Слуга народа" на местах, сообщает enovosty.com.

Два дня назад, 17 июля, Президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочим визитом в Харьковской области. Во время поездки глава государства встретился с местными активистами, которые сообщили о незаконной вырубке леса в ПГТ Кочеток Чугуевского района. По этому поводу Владимир Зеленский провел закрытое совещание, во время которого пообещал остановить уничтожение леса и поддержать активистов.

В то же время, на совещание с формулировкой "за трусость" не пустили кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" Александра Счисленко, который баллотируется в Чугуевском районе по 176 мажоритарному округу. Известно, что об этом распорядился сам Владимир Зеленский.

Выяснилось, что активисты обращались к Александру Счисленко с просьбой помочь и присоединиться к их акции против незаконной вырубки леса в Чугуевском районе, что состоялась 11 июля. Однако, политик не откликнулся.

Узнав об этом поступке представителя партии "Слуга народа", Владимир Зеленский заявил, что такие люди не имеют права, находится в команде президента и представлять его партию в Харьковской области. Бездействие Счисленко глава государства назвал проявлением трусости.