Зеленский обсудит с Меркель войну на Донбассе

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Президент Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Там начался рабочий обед с участием чиновников.

Перед этим прошла официальная церемония встречи с военными почестями перед ведомством канцлера ФРГ, сообщает Укринформ.

Во время первой личной встречи двух лидеров планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, продвижении реформ в Украине, а также международной тематики.

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Основными вопросами станут - урегулирование войны на Донбассе, выполнение Минских соглашений, работы в "нормандском формате", проблема освобождения заложников и украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в России.

Незадолго до этого в Кремле сказали, что президент России Владимир Путин скажет президенту Украины Владимиру Зеленскому на его слова о Крыме.