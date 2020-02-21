Зеленский обратился к украинцам по поводу событий в Новых Санжарах

Зеленский призвал анализировать новости. Фото: facebook

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с событиями в Новых Санжарах.

"В следующие две недели мы должны с честью пройти экзамен на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помните, что самый страшный вирус - это вирус ненависти", - сказал Зеленский.

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"Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости. Заказчики и организаторы этого понесут ответственность", - подчеркнул президент.

Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинском и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человека. Им грозит до 8 лет лишения свободы.