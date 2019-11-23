Зеленский о Голодоморе: никогда не забудем и не простим

Согласно различным исследованиям, от Голодомора 1932-33 годов умерло от 4 до 8 миллионов украинцев.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не сможет забыть и простить преступление Голодомора, виновником которого был сталинский режим.

"Сегодня мы чтим память жертв Голодомора – преступления геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против нашего народа, против народа Украины", - сказал Зеленский на акции памяти жертв Голодомора в Киеве.

"Согласно различным исследованиям, от Голодомора 1932-33 годов умерло от 4 до 8 миллионов украинцев. Эти потери сопоставимы с нашими потерями во Второй мировой войне. Мы украинцы и нам все по силам, но есть две вещи, которых мы никогда не сможем – не сможем это забыть, не сможем это простить".

"Огромный объем доказательств все равно не дает ни уму, ни сердцу ответа на простой вопрос – за что? Как вообще может появиться мысль уничтожить целый народ? Как можно забрать у людей последнюю крошку хлеба, а с ней последнюю крошку надежды? Надежды, что ты или хотя бы твои дети доживут до следующего утра".

На акции также присутствовали спикер ВР Дмитрий Разумков, премьер Алексей Гончарук, первая леди Елена Зеленская, митрополит Православной церкви Украины Епифаний, - сообщает pravda.com.ua.

После речи Зеленский объявил общенациональную минуту молчания, после чего участники акции возложили свечи памяти к мемориалу жертв Голодомора.

От искусственного голода в Украине в 1932-1933 годах умерли более 7 млн ​​человек. В пик смертности - в июне 1933 года, в Украине умирали ежесуточно 34170 человек. Каждые 5 секунд - 2 человека. Настоящую количество жертв невозможно подсчитать. Cоветская власть уничтожала все документы, касающиеся геноцида против украинского народа.