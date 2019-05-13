Зеленский не заслуживал победу на выборах - психолог

Вадим Васютинский: Большая часть общества в качестве президента действительно хочет видеть волшебника из народа, который пошел во власть и навел там порядок. Фото: Сергей Старостенко

На выборах президента Украины больше всего сработал фактор "Слуги народа".

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит социальный психолог Вадим Васютинский.

"Около 10 процентов электората прямо отождествили Зеленского с Голобородько. Большинство же считало: поскольку Владимир снимается в таком сериале, пишет к нему сценарий, хорошо сыграл роль, то он понимает запросы граждан. Большая часть общества в качестве президента действительно хочет видеть волшебника из народа, который пошел во власть и навел там порядок. После трех десятилетий несправедливой, по мнению граждан, политики, эти наивные мечты были сильными. Люди устали психологически. Они не видят ярких, убедительных положительных изменений. На этом фоне феномен Зеленского почти закономерен", - считает эксперт.

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По его мнению, преимущество Зеленского в том, что он очень неконкретный, расплывчатый.

"Дает возможность людям проектировать на него то, что они хотят увидеть. На западной Украине его воспринимали как защитника государства, а на востоке - как того, кто сблизится с Россией. Бедные видели политика, который посадит богачей и раздаст все бедным. По сравнению с этим знакомый имидж Порошенко был проигрышный", - добавляет психолог.

Полное интервью с Вадимом Васютинским читайте в журнале "Країна" от 16 мая.