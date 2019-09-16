Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный

Роман Безсмертный: Союзником в Донбассе для нас могут быть только украинцы, которые там живут. Фото: Gazeta.ua

Мы не должны принимать никаких условий Кремля в отношении оккупированных территорий.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политик Роман Безсмертный.

"2014-го Россия сделала глобальный поворот во внутренней и внешней политике. Выбрала агрессию во всех смыслах. Рядом с нами - враг. Надо прекратить сопливить, что возможно установить какие-то паритетные отношения. Кремль этого не хочет. На повестке дня в Москве один вопрос - уничтожение нас как государства. Кремль не остановится", - говорит политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Существует альтернатива безумию, которое навязывает нам Путин - Безсмертный

Зеленскому за определенное время будет больно говорить, что он не виноват - это все, мол, Россия, считает он.

"Но наш президент не сможет даже произнести этого слова, потому что будет в российских клешнях. Союзником в Донбассе для нас могут быть только украинцы, которые там живут. Это - тот потенциал, к которому стоит апеллировать. Ресурс, который можем использовать", - добавляет политик.

Полное интервью с Романом Безсмертным читайте в журнала "Країна" от 19 сентября.