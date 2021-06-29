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вторник, 29 июня 2021 02:35

Зеленский наградил авторов Конституции

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Зеленский наградил авторов Конституции
Зеленьках подписал указ о наградах по случаю Дня Конституции Украины. Фото: АП

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами Свободы двух авторов текста украинской Конституции - Виктора Мусияку и Михаила Сироту.

Об этом говорится в указе "О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции Украины".

"За значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины постановляю:

Наградить орденом Свободы

Мусияку Виктора Лаврентьевича (посмертно) – народного депутата Украины II и IV созывов Верховной Рады Украины;

Сироту Михаила Дмитриевича (посмертно) – народного депутата Украины II, III и VI созывов Верховной Рады Украины".

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28 июня Украина отмечает День Конституции. В этот день 1996 года в 9:18, спустя почти сутки непрерывной работы, Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию.

Статьи для обсуждения с трибуны Верховной Рады зачитывал депутат Михаил Сирота. Его позже называли отцом Конституции.

В 2021-ом документу исполняется 25 лет.

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