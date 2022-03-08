Зеленский наградил 96 военных, защищающих Украину от российских оккупантов

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 96-ти украинских военных.

Об этом президент Украины сообщил в своем видеообращении.

"Сегодня я подписал указ о награждении государственными наградами Украины 96 украинских героев", - сообщил Владимир Зеленский.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награждены:

Майор Сак Александр Александрович – командир механизированного батальона, вступивший в бой с врагом и победивший благодаря нестандартной тактике.

Капитан Силивакин Ростислав Александрович – командир механизированного батальона, боровшийся с превосходящими силами противника, освобождая украинские поселения Сумщины.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:

Лейтенант Лозовой Игорь Сергеевич - вместе с группой остановил колонну вражеской техники около 150 единиц, двигавшейся в направлении трассы Житомир-Киев.

Лейтенант Потуремец Виталий Викторович – проявил мужество и хладнокровие, уничтожая колонну техники агрессоров вблизи Киева, был ранен.



Орденом "За мужество" ІІІ степени награждены:

Мастер-сержант, командир автомобильного взвода Барилюк Валентин Викторович. Благодаря ему танковое подразделение вовремя получило горючее и вышло из окружения, по дороге уничтожая русских оккупантов.

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Указ о награждении военных пока не обнародован на сайте президента.

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