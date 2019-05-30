Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой

Зеленский поссорился с журналисткой "Прямого". Фото: Proms

Президент Владимир Зеленский во время визита во Львовскую область, где произошла трагедия на шахте "Лесная", поссорился с журналисткой телеканала "Прямой"

Инцидент произошел во время разговора Зеленского с шахтерами, которые жаловались на плохие условия труда и постоянные задержки заработной платы. Соответствующее видео опубликовал "Телеканал Бужнет" в YouTube.

Конфликт возник после того, как журналистка начала задавать неуместные вопросы президенту. В перепалку также вмешалась мать одного из погибших шахтеров.

"А вы не злорадствуйте. Вы ребенка не потеряли. Моему ребенку 22 лет, а я прячу его", - сказала она журналистке.

Зеленский предложил девушке совместно купить квартиру семье погибшего шахтера.

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"И что - я не приехал? Потому что вы телеканал "Прямой", вы можете помочь? Давайте сейчас с вами купим квартиру людям? Давайте вы - телеканал "Прямой" - сейчас мы с вами пообещаем", - сказал президент.

Журналистка не согласилась на предложение Зеленского.

"Я куплю квартиру. Что вы мне тут - интервью проводите?" - ответил президент.

На Львовщине на шахте "Лесная" погибли 2 горняка. Обвал произошел ночью. Всего в шахте находится 69 горняков, на аварийном участке - 21. Сейчас шахта работает в штатном режиме.