"Зеленский испытывает недостаток сил в борьбе с Порошенко" - эксперт о возвращении Портнова

Политолог Виктор Небоженко: Зеленский испытывает недостаток сил в борьбе с Порошенко Фото: Гал-инфо

Бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов вернулся в Украину. В Администрации Виктора Януковича в 2010-2014-х отвечал за юридическое сопровождение деятельности президента. После Революции достоинства выехал в Австрию.

6 марта 2014-го ЕС опубликовал список украинских чиновников, средства и собственность которых подлежали замораживанию. Среди них был Портнов. Он подал жалобу на свое включение в запретные списки ЕС. В результате суд Евросоюза снял санкции с Портнова.

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"Возвращение Портнова свидетельствует, что Зеленский испытывает недостаток сил в борьбе с Порошенко. Поэтому вызывает его личных врагов, - говорит политолог Виктор Небоженко. - При бывшей власти на него открыли 8 уголовных дел, и не подтвердили ни одну из них. Все зависит от того, в качестве кого приехал Портнов. Если в качестве регионала - плохо. Но если в качестве адвоката, который устроит юридическое преследование элитных коррупционеров, - хорошо. Он не является политической фигурой, а, скорее, юридической машиной, которая работала на разную власть. Просто Зеленскому самому не хочется подвергать притеснениям окружения Порошенко, так будет делать это чужими руками. Портнов не будет заниматься политикой. Не будет делать попыток защитить Януковича или Азарова. Поэтому бояться реванша не стоит".

"Владимир Зеленский начал выполнять обязанности. И начал с роспуска парламента. Сделав свой первый шаг, который сразу же нарушает закон", - говорит Сергей Фурса,инвестиционный банкир.