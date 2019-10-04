Зеленский иногда ведет себя как Лукашенко, но у нас не воспримут диктатора - Бекешкина

Ирина Бекешкина: Россияне склонны к монархии, а мы - к анархии. Фото: Сергей Старостекно

Люди ожидают снижения тарифов и цен, увеличение пенсий, стипендий и зарплат.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

"Обществу долго внушали, что мы плохо живем, потому что всюду тотальная коррупция. Новые, мол, не воровать, и благосостояние улучшится.

Также ждут посадок. К прошлой власти тоже был такой запрос. Женщины на рынке возле моего дома в 2014 году с надеждой спрашивали: кого же посадили? Потом стали спрашивать с сарказмом, а затем и вовсе прекратили. Поэтому власти должны посадить кого-то из знаковых фигур с обеих прошлых властных лагерей. Иначе будет несправедливо", - считает експертка.

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Лукашенко в Украине является самым популярным иностранным политиком. Зеленский иногда пытается вести себя как он, говорит Ирина Бекешкина.

"Мы хотим хорошего хозяина, который был бы за народ. Лукашенко - диктатор. А диктаторство у нас не воспринимают - мы другие. Россияне склонны к монархии, а мы - к анархии. Когда делали исследования ценностей населения, на первом месте всегда - свобода. А вот законопослушность традиционно в конце списка. Наше население хочет, чтобы "начальство" жило по правилам, при этом сохраняя для себя возможность их избежать", - добавляет социолог.

Полное интервью с Ириной Бекешкиной читайте в журнале "Країна" от 3 октября.