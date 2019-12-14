Зеленский и Гончарук принесли розы к памятному знаку "Воинам Чернобыля"

14 декабря в Украине чествуют участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Президент Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля".

В мероприятии также приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук. Глава государства и участники церемонии почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания.

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"Спасибо всем Героям, которые ценой собственной жизни и здоровья 33 года назад спасли будущее поколение. Взрыв 4-го реактора Чернобыльской АЭС вызвал радиоактивный выброс в 50 миллионов кюри. Это в 30-40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году.З Остановить активный выброс радиоактивных веществ в атмосферу удалось лишь ценой массового облучения тысяч ликвидаторов, которые спасли мир от еще более серьезной катастрофы", - написал в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

Автор: https://www.president.gov.ua/ Глава государства и участники церемонии почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания.

День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС установлен указом Президента от 10 ноября 2006 года, в память о завершении строительства саркофага над четвертым энергоблоком 14 декабря 1986 года.