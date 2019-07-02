Зеленский хочет поддерживать отношения, которые унаследовал от Порошенко - экс-посол США

Джон Хербст: Трамп сразу позвонил Зеленскому Фото: 24

CША настроены сотрудничать с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал бывший американский посол в Киеве Джон Хербст.

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"Президент Зеленский хочет поддерживать отношения, которые унаследовал от Порошенко. И развивать их с Вашингтоном, Брюсселем, Лондоном и Берлином. Я ожидаю для него в этой области успехов. Я бы не сказал, что в Вашингтоне приветствовали его победу. Но они поздравили его. Понимали, что оба кандидата имели значительные шансы на победу. Поэтому были готовы работать с каждым. Трамп сразу позвонил Зеленскому. Несмотря на довольно быстрое решение о дате инаугурации, довольно большая американская делегация появилась. Мы показываем наш интерес, похожий имеет и Европа. Поэтому я ожидаю продолжения хороших отношений между Киевом и его западными партнерами", - говорит экс-посол.

Полное интервью Джона Хербста читайте в 25-м номере журнала "Країна" за 27 июня.