Зеленский думает, что Путин не хочет конфликта. Это - его самая большая ошибка

Виктор Бобыренко: Лучший вариант для нас - заморозить конфликт на 10-20 лет: разграничение, миротворческая миссия. Фото: Gazeta.ua

Владимир Зеленский обещал и люди ожидают от него окончания войны.

Говорит в интервью журналу "Країна" политолог Виктор Бобыренко.

"Но договориться "где-то посередине" с Путиным невозможно. Он хочет, чтобы мы признали Крым российским. Как только сделаем это, отменят экономические санкции против РФ. Кремль хочет втюхать нам Донбасс на условиях автономии - с правом образовывать местные суды, полицию", - объясняет он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новым нардепам объяснят, что жизнь - коротка, а депутатство - еще короче

Лучший вариант для нас - заморозить конфликт на 10-20 лет: разграничение, миротворческая миссия, считает эксперт.

"У Зеленского думают, что Путин не хочет конфликта. Это - самое большое и опасное заблуждение. Если в чем-то уступим, Кремль полезет дальше", - добавляет Виктор Бобыренко.

Полное интервью с Виктором Бобыренко читайте в журнале "Країна" от 15 августа.