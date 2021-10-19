Зеленский должен рассмотреть петицию об установлении камер во всех детских садах

Петиция на сайте ОП собрала нужное количество подписей для рассмотрения Владимиром Зеленским. Фото: pixabay.com

Петиция на сайте Офиса президента об установлении систем видеонаблюдения во всех учреждениях дошкольного образования набрала более 25 тыс. подписей.

Теперь президент Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть.

Петицию зарегистрировала Алина Ханумак 15 сентября 2021 года. Женщина хочет, чтобы Верховная Рада рассмотрела законопроект, обязывающий территории детских садов оборудовать камерами: коридоры, столовые, спортивные и игровые площадки, классы и помещения общего пользования.

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Ханумак призывает разрешить родителям и руководству детского сада отдаленно наблюдать за территорией в режиме реального времени.

Ханумак считает, что в последнее время увеличилось количество случаев жестокого обращения с детьми в детских садах со стороны сверстников и воспитателей. Без камер установить факт жестокого обращения практически невозможно.

"При обращении в уполномоченные органы в случае жестокого обращения с ребенком в большинстве случаев такие органы остаются бессильными при отсутствии соответствующих доказательств или же просто не совершают никаких действий", - отметила автор петиции.

В сети опубликовали видео, как в частном детском саду Вышгорода Киевской области воспитательница била и издевалась над воспитанниками. Запись сделали на скрытую камеру родители, чьи дети ходят в данное учреждение.