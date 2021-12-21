Зеленский делает недостаточно, чтобы предотвратить агрессию России – опрос SOCIS

Подавляющее большинство украинцев не видят смысла в прямых переговорах Зеленского и Путина. Фото: president.gov.ua

Власть президента Владимира Зеленского прилагает недостаточно дипломатических и оборонных усилий для предотвращения полномасштабного российского вторжения – по данным опроса компании SOCIS так считают 62,4% украинцев. Достаточными усилия властей считает только каждый пятый гражданин (20,7%).

При этом подавляющее большинство украинцев не видят смысла в прямых переговорах Зеленского и Путина.

58,7% опрошенных считают, что переговоры с Россией следует вести только при участии партнеров из США и ЕС, потому что надавить на Путина можно лишь совместными усилиями.

Действенным способом в достижении мира прямые переговоры с Путиным считают 26,6% опрошенных.

В том, что прямые переговоры Зеленского с Путиным приведут к возвращению оккупированной части Донбасса, верят 20,8%. Не верят в это 71,9% украинцев.

83% не верят в то, что прямые переговоры Зеленского с Путиным приведут к возвращению Крыма. Верят в такую перспективу переговоров 10,8%.

44,5% украинцев считают, что отказ Запада по требованию Кремля от евроатлантической интеграции Украины ослабит безопасность нашего государства, потому что лишь разожжет агрессивность Путина.

28,1% считают, что отказ от вступления в НАТО усилит безопасность Украины, потому что ослабит агрессивность Путина в отношении Украины.

При этом 62,5% опрошенных поддерживают вступление Украины в Евросоюз, не поддерживают 24,5%. В то же время вступление Украины в НАТО поддерживают 59,3%, не поддерживают 28,3%.

Сроки проведения исследования: 11–16 декабря 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): + / - 2,4%. Средняя продолжительность одного интервью составила 12 мин.