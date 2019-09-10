Зеленский будет продолжать деолигархизацию: уже имеет действенный рецепт

Леонид Швец: Нулевая декларация означает, что мы закроем глаза на то, что было раньше Фото: Сергей Старостенко

Президент Владимир Зеленский будет продолжать деолигархизацию.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политический обозреватель Леонид Швец.

"Зеленский будет продолжать деолигархизацию деолигархизацию. Мне говорили, что в администрацию любит заходить Саакашвили с собственным рецептам. Мы уже слышали заявления Зеленского, что Донбасс будем поднимать за счет олигархов. Это его схема. Михеил вызвал людей с сомнительным происхождением капитала. Предлагал забыть о грехах прошлого, если олигарх вложится в экономику государства. Такой подход возможен и у нас", - говорит Швец.

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"Нулевая декларация означает, что мы закроем глаза на то, что было раньше. Но после этого Национальное антикоррупционное бюро активно работает. Пока создано очень много возможностей. Смысл лидерства в том, чтобы их раскрывать. Если Зеленский станет президентом, который раскроет возможности Украины и даст им развиться - это станет феноменом ", - добавляет он.

Полное интервью с Леонидом Швецом читайте в журнала "Країна" от 12 сентября.