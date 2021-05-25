Зеленская с Клопотенком готовили школьные блюда

Супруга президента Владимира Зеленского Елена Зеленская считает, что летние каникулы в школе являются хорошей возможностью пересмотреть культуру питания дома.

Обновленное школьное питание вводится с 1 сентября, отметила первая леди в Facebook.

Автор: Олена Зеленська Зеленская заверила, что от питания зависит здоровье ребенка

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"Вкусно должно быть и школьникам с 1 сентября. От нас, родителей, зависит здоровье и благополучие наших детей", - отметила Зеленская.

Супруга президента в эфире программы "Сніданок з 1+1" приняла участие в приготовлении блюд из обновленного школьного меню.

"Все, что мы получаем как здоровье в детстве, - это наше достижение в будущем. К сожалению, множество болезней и желудочно-кишечного тракта, и сердечно-сосудистых связаны с плохим питанием. И они начинаются еще в детстве", - отметила Зеленская во время программы.

Первая леди убеждена, что детям нужно также рассказывать, какая пища является полезной для здоровья, а какая - нет.

"Мы не можем запретить сосиски навсегда, но мы можем помочь понять, что это вредно есть каждый день", - отметила Елена Зеленская.





Елена Зеленская рассказала, что раньше нечасто готовила, а сейчас готовит еще меньше. Ее семья питается обычной пищей, а не "лобстерами".