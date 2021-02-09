Желающие смогут вакцинироваться до конца года - МОЗ

Министерство здравоохранения хочет дать возможность вакцинироваться от Covid-19 всем желающим.
"Мы хотим обеспечить бесплатный доступ к вакцинам до конца 2021 для всех граждан. Но в зависимости от этапов.
Первые четыре этапа - это граждане, которые входят в различные группы риска, или по профессиональному признаку, либо по возрасту, либо те которые имеют сопутствующие заболевания", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
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Украина получит в середине февраля 117000 доз вакцины BioNTech/Pfizer. Также в феврале ожидается поставка вакцины компании AstraZeneca. Минздрав рассчитывает, что будет поставлено около 1 миллиона доз этой вакцины.
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