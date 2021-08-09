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Здоровее не бывает: назвали пять знаков зодиака, которые будут чувствовать себя прекрасно

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Здоровее не бывает: назвали пять знаков зодиака, которые будут чувствовать себя прекрасно
Лучше отказаться от алкоголя, газированных напитков, чая и кофе. Фото: pixabay.com

9 августа ускоряется процесс образования камней и песка в мочегонных путях. Следите за качеством питьевой воды. Попейте мочегонные препараты. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"9 августа - особый день, когда надо начинать закаливание и прислушиваться к своему самочувствию, - говорит астролог. - Лучше отказаться от алкоголя, газированных напитков, чая и кофе. Больше внимания уделите желудку и печени. От этого будет зависеть ваше здоровье в течение недели. Прекрасно себя будут чувствовать Раки, Рыбы, Тельцы, Стрельцы и Водолеи".

Овен

Ухудшается мозговое кровоснабжение. Проветривайте рабочее помещение. Чаще выходите на свежий воздух. Больше двигайтесь пешком.

Телец

Повышается хрупкость зубной эмали. Не допускайте резкого изменения температуры блюд во время еды. Поставленные пломбы не будут держаться долго.

Близнецы

Начните курс упражнений на восстановление гибкости позвоночника. Выбирайте удобное положение спины во время работы. Могут беспокоить боли в коленях.

Рак

Походите вечером босыми. Сделайте перед сном теплые ванночки для ног. Через уход за ногами улучшится общее самочувствие.

Лев

Удалите из дневного рациона тяжелые для системы пищеварения продукты. Склонным к запорам стоит проследить за своим питанием.

Дева

Будет наблюдаться общая физическая слабость. Не допускайте чрезмерной перегрузки. Не увлекайтесь тонизирующими напитками.

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Весы

Исключайте из рациона высококалорийные блюда. Не допускайте перекусов между основными приемами пищи. С лишним весом трудно будет бороться.

Скорпион

Подождите с началом нового курса лечения. Ознакомьтесь с совместимостью различных фармпрепаратов. Повышается риск появления побочных реакций.

Стрелец

Хорошо промывайте почки. Не провоцируйте появления застойных явлений в мочегонных путях. Уделите больше внимания личной гигиене.

Козерог

Ухудшается отток крови из вен. Возможны отеки из-за большой нагрузки на ноги. Отдыхайте, подняв ноги на стул.

Водолей

Снижается острота зрения. Не стоит проводить операции на глазах. Чаще делайте перерывы во время работы за компьютером.

Рыбы

Организм плохо будет противостоять внешней инфекции. Избегайте появления простуды. Насморк будет мешать сосредоточиться на работе.

Неделя с 9 по 15 августа будет полна приключений и романтики. Начнет везти умелым руководителям и лидерам.

Автор: Gazeta.ua
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