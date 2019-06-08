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суббота, 08 июня 2019 15:41

Заявление Притулы подорвало сеть

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Заявление Сергея Притулы о том, что он будет баллотироваться в Верховную Раду в составе партии Святослава Вакарчука вызвала бурную реакцию в социальных сетях.

Одни поддерживают Притула и благодарят за волонтерскую работу, другие - осуждают, и считают, что шоумена "купили".

Видео, Притула опубликовал в Facebook собрало 3,6 тыс. Комментариев. Распространили пост более 9 тыс раз.

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8 июня шоумен Сергей Притула заявил, что идет на выборы в Верховную Раду в составе партии Святослава Вакарчука "Голос". "Друзья, я баллотируюсь в парламент по спискам партии "Голос", - сказал он в видеообращении в Facebook.

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08
июня

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