Завтра в Украине сильно потеплеет

В понедельник будет жаркая погода. Фото: УНИАН

16 сентября на большей части территории Украины будет жарко.

В понедельник осадки возможны лишь в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской обл. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура ночью ожидается +7°...+11°, днем +20°...+23°. В южных областях воздух прогреется до +24°...+28°.

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В Киеве завтра также без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. В столице температура ночью +9°...+11°, днем ​​поднимется до +20°...+22°.

В Украине в течение недели ожидаются снижение температуры, дожди. В Карпатах - мокрый снег и заморозки на почве.