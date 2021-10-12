Завтра в Украине начнет доминировать циклон

Завтра в Украине будет доминировать циклон, который придет с юго-запада.

Он принесет дожди на Черкащину, часть Днепропетровщины, Полтавщину, в Кропивницкий с районами, а также в Николаевскую с Херсонской области и Крым, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Антициклон, поджав хвост, уйдет на северо-восток. Периодические дожди вероятны в Одесской области. Влажная погода будет преобладать завтра на прикарпатье. А в Карпатах - со снегом", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Циклон придет с юго-запада

13 октября в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях - большая вероятность плотных облаков, нежели осадков. В большинстве областей будет преобладать холодная погода, с максимальной температурой в пределах +8...12°С. А вот в восточных областях и на Запорожье среда предполагается самой теплой в Украине, до +13...18°С. Именно эта часть страны окажется в теплом секторе циклона, но ожидается сильный ветер.

Автор: facebook.com/tala.didenko Влажная погода будет преобладать завтра в прикарпатских областях

На Киев завтра набежит плотная осенняя облачность. Существенных осадков не предвидится. Температура в столице ночью будет достигать +4...7°С, а днем составит +9...11°С.

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Октябрь 2021 года будет холодным. Ожидаются заморозки, будет немало и дождливых дней. 12-19 октября будет пасмурно и холодно, а 14 октября - заморозки. 20, 22-23 и 26 октября пройдут дожди, а 27 октября и до конца месяца будет сухо и холодно.