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вторник, 12 октября 2021 06:20

В Украине кардинально изменится погода: где пройдут дожди

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В Украине кардинально изменится погода: где пройдут дожди
Температура воздуха в столице днем прогнозируется в пределах +11...14°C. Фото: pixabay.com

Во вторник, среду и четверг в Украине будут идти дожди. Возвращение солнечной погоды прогнозируют лишь в конце недели.

Сегодня в большинстве регионов ожидается облачная погода с осадками, сообщает Укргидрометцентр. Их обусловит циклон, который до пятницы будет проходить с юго-запада на северо-восток страны.

12 октября в западных, а днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +8...14°С, на юге и востоке страны +12...18°С. В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем от -2...+5°С.

В Киеве - облачно. Температура воздуха в столице днем прогнозируется в пределах +11...14°C.

13 октября в Украине, кроме западной части, местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью составит +2...7°С. В Карпатах 13 октября дождь с мокрым снегом, 14 октября - без существенных осадков. На Покров ночью в северной части и в центральных областях пройдет дождь, на востоке и юге страны днем до +14...18°С.

В Киеве 13-14 октября будет дождливо. Температура ночью +4...9°С, а днем +8...13°С.

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Октябрь 2021 года будет холодным. Ожидаются заморозки, будет немало и дождливых дней. 12-19 октября будет пасмурно и холодно, а 14 октября - заморозки. 20, 22-23 и 26 октября пройдут дожди, а 27 октября и до конца месяца будет сухо и холодно.

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