Дождь будет переходить в снег: погода разозлит украинцев переменчивостью

В Карпатах 12 октября дождь будет переходить время от времени в снег. Фото: pixabay.com

Во вторник, 12 октября, Украину накроют дожди. Осадки будут периодическими в западных и северных областях. Затронут Винницкую область.

На востоке, юге и в большинство центральных регионов будет туманно и без дождей, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В Карпатах дождь будет переходить в снег.

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"Температура воздуха особо не изменится. Ночью от -3°C до +4°C. На высокогорье до -5°C. Днем в Украине предполагается +9…13°C. В восточных областях и на юго-востоке +10…16°C", - написала Диденко.

В Киеве прогнозируют облачность. Будет ли дождь - неизвестно. Вероятность незначительная, уточнила синоптик.

Температура воздуха в столице ночью +2...5°C, в окрестностях ниже. Днем примерно +11...14°C.

Октябрь 2021 года будет холодным. Ожидаются заморозки, будет немало и дождливых дней. 11-19 октября будет пасмурно и холодно, а 14 октября - заморозки. 20, 22-23 и 26 октября пройдут дожди, а 27 октября и до конца месяца будет сухо и холодно.