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воскресенье, 17 мая 2020 15:59

Завтра на большей части страны дождей не будет

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Завтра на большей части страны дождей не будет
Сообщили погоду на завтра. Фото: pexels.com

Завтра на большей части Украины прогнозируют отсутствие осадков.

"А вот северные области, восточные, часть западных областей Украины попадут под мотание лент северных фронтов - пройдут дожди, возможны грозы, западный ветер усилится до штормовых значений", - написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

18 мая в Украине в течение дня будет +14+18, на Закарпатье и в Черновицкой обл. до +20, на севере +10+13, в южной части +17+23.

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В Киеве в понедельник будет влажно и ветрено, днем ​​максимальная температура воздуха 16 + 18 градусов.

"В течение недели стабильно сухой, солнечной погоды - не ждать, воздух будет свежим, то есть, серьезно за 20 градусов отметки термометра не будут перемахивать", - указала она.

Над Украиной в воскресенье, 17 мая, пройдет очередной атмосферный фронт. Дождь ожидается практически по всей территории страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Дата
17
мая

На Януковича "напал" венок

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