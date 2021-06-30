Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание

Больше времени проводите с детьми. Они будут впитывать ваши советы и наставления. Фото: pixabay.com

Первая неделя июля потребует неторопливости и сосредоточенности. Уверенно двигайтесь к цели. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В четверг стоит начинать траволечение, - говорит астролог. - Собирать лекарственные растения лучше на рассвете. Зверобой укрепит печень, ромашка вылечит гастрит, а цвет кукурузы улучшит работу почек. Больше времени проводите с детьми. Они будут впитывать ваши советы и наставления. Карьерный процветания ждет Львов и Весов. Больше денег станет в карманах Тельцов, Дев и Водолеев".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Тем, кто привык управлять и быть впереди, придется теперь отставать. Будет казаться, что теряете время. На самом деле, получите возможность отдохнуть. Больше читайте, общайтесь с родственниками, расширяйте кругозор.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Почувствуете, правильным ли путем двигаетесь. Это будет заметно по заработкам. Распланируйте расходы до конца лета. Можно покупать телевизоры, ноутбуки, игровые приставки. Попрощайтесь с агрессивными людьми. Запланируйте на ближайшие выходные путешествие с любимыми.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Среда - самый комфортный день недели. Почувствуете, что готовы горы свернуть. Не ждите помощи. Беритесь за все самостоятельно. Начнут осуществляться заветные мечты.

Рак (22 июня - 22 июля)

Будете спешить на поезд или самолет. Чтобы ничего не забыть, пакуйте чемодан заранее. Может теряться багаж. Следите за документами, билетами и деньгами. Не стоит покупать посуду и стиральные машины. Ищите новых друзей, а не любимых. Романтические приключения принесут головную боль.

Лев (23 июля - 23 августа)

Не стоит пытаетесь преодолеть кучу проблем, которая накапливается чуть ли не ежедневно. Подождите и накапливайте силы. Есть время выстроить стратегию на вторую половину лета. Денег достаточно.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Удачными будут собеседования, если не будете волноваться и отвлекаться на сообщения в телефоне. Говорите любимым свои желания, они вскоре осуществятся.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Большие планы придется отложить на осень, потому что денег не хватит. Это неделя пустых надежд. Купить то, что нравится, не удастся. Не окажется вашего размера. Почувствуете себя желанными и любимыми.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Время испытания для влюбленных. Не уходи вместе в путешествие, потому что часто будете ссориться. Радуйтесь успехам супругов. Поддержите их начинания, даже если для этого надо пожертвовать собственными интересами.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Хорошие заработки принесут дела, которые начали зимой. Молодые супруги могут ссориться на людях. Не выносите свои проблемы на всеобщее обсуждение. Ревность безосновательна.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Стройте гараж или бассейн, покупайте мангал, буду для собак. Скидки в интернет-магазинах порадуют. Беспокойство вызовут кошки. Через конъюнктивит у них могут пухнуть глаза. В зооаптеке приобретите антибактериальные капли.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Приложите усилия, чтобы повысить заработки. Работы будет много, и за нее будут хорошо платить. Во время заграничного путешествия не сидите на пляже. Посетите музей, запишитесь на экскурсию. Впечатления будут вдохновлять весь год.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Заботы отступят. Наступает период приятных изменений. Не волнуйтесь, что о вас подумают другие. Живите, как нравится.

Июль - лучшее время для оздоровления. Начинайте закаливание, налегайте на свежие овощи и фрукты. В медицинском гороскопе астролог поражает своими советами.