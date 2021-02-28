Завораживающе явление: показали волшебные фото "снежной луны"

В субботу, 27 февраля, жители планеты наблюдали завораживающе явление - полная "снежная" луна.

Так называют последнее зимнее полнолуние, которое по киевскому времени наступило в 22:17.

По словам астрологов, полнолуние - подходящее время для осуществления различных ритуалов, предсказаний и гаданий. Во время "снежной" луны астрологи рекомендуют простить всех своих обидчиков и думать о хорошем - по их словам, в этот день положительные эмоции важны как никогда.

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Также это отличное время, чтобы заняться уборкой, пересмотреть образ жизни, питание, обновить гардероб, переехать, работать со своей интуицией и замечать знаки, читать книги и вышивать.

В Антарктиде от шельфового ледника Бранта откололся айсберг, площадь которого больше, чем площадь Киева. Разлом произошел в пятницу в 20 километрах от британской исследовательской станции "Галлей".