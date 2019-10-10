"Завершение реформы вторичного звена не будет финишем изменений в здравоохранении" - чиновница Минздрава

Оксана Сухорукова: Возможно, года через три-четыре сможем сказать, что план выполнили и дальше мы просто прогрессируем в спокойном темпе. Фото: Еспресо ТВ

Общественность должна быть двигателем прогресса. Но не факт, что у нее получится отстоять реформу здравоохранения.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала председатель директората медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова.

"Многим организациям пациентов советник министра Дмитрий Раимов (фактически исполняет обязанности пресс-службы. - Gazeta.ua) сказал, что сокращение финансирования орфанных заболеваний (редкие, протекают тяжело и хронически. - Gazeta.ua) - это умышленные действия, чтобы дискредитировать новую команду. На сожалению, некоторые организации пациентов воспринимают такие ложные слова серьезно", - рассказывает чиновник.

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По ее словам, первичный этап реформы Минздрава перевыполнили на год.

"Все готово, чтобы началась реформа в поликлиниках и больницах. Стоит только подписать нормативно-правовые акты. Есть несколько политических решений. Например, по автономизации национальных и ведомственных учреждений.

Завершение реформы вторичного звена не будет финишем изменений в здравоохранении. Это длительный процесс, требующий постоянного развития. Надо внедрять передовые методы и технологии. Возможно, года через три-четыре сможем сказать, что план выполнили и дальше мы просто прогрессируем в спокойном темпе", - добавляет Сухорукова.

Полное интервью с Оксаной Сухоруковой читайте в журнале "Країна" от 10 октября.