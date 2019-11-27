Завел страницу в Facebook, работает 12 часов в день: Патон празднует 101 год

Сегодня исполняется 101 год Борису Патону. Он неизменный с 1962 года президент Национальной академии наук Украины и Института электросварки.

Автор: golos.ua Борис Патон празднует 101 год: интересные факты из жизни академика

Есть ученым в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, пишет rubryka.

Патон является автором и соавтором более 720 изобретений (500 иностранных патентов), более 1200 публикаций, в том числе 20 научных монографий.

Интересные факты о Борисе Патоне:

Однажды в средней школе Борис Патон получил 9 двоек за семестр.

Не получил красный диплом так как не смог сдать экзамен по философии (о марксизме-ленинизме). Сначала ему поставили "неуд", и как зубрил на каникулах гранит марксизма-ленинизма несчастный студент, пересдать он смог только на "хорошо".

Когда он защищал дипломную работу, началась бомбардировка города. Но диплом Патон все равно защитил в этот день и на "отлично".

После операции на бедре в 1995 году, узнав, что кость хирурги резали механической пилой, Патон собрал команду, которая взялась за разработку лазерных методик.

При активном содействии Бориса Патона был построен массив "Академгородок" в Киеве.

Его лозунг: "Надо получать удовольствие от своего труда и от своей жизни! А если ты только ноешь и ноешь, то ничего хорошего не будет "

Рождения Патона день в день совпадает с днем ​​создания Академии наук Украины. Ей сегодня также исполняется сто лет.

В 2014 году 96-летний Патон завел себе страничку в Фейсбуке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Влюбился, даже не мог учиться. Получил несколько двоек"

Секретом своего долголетия академик называет неутомимый труд. Над своими новыми идеями он работал по 12 часов в день, и до сих пор придерживается такого графика.

"Он участвует практически в каждом заседании президиума, настроение у него боевое, дух - энергичный", - рассказывают в пресс-службе НАН.

Автор: proman Борис Патон (справа) празднует 101 год: интересные факты из жизни академика

Борис Патон родился в Киеве, в семье известного ученого-мостостроителя, директора и основателя Института электросварки Евгения Патона и домохозяйки Натальи Патон. Род Патонов - древний и известный настолько, что возник даже направление исследований - патонознавство. Предки Евгения Патона - дворяне Российской империи, они занимали ведущие должности как на военной, так и на гражданской службе.

Учиться пошел на инженера-электрика. В военное 1941-й год закончил Киевский политех, защитил кандидатскую и докторскую, вступил в КПСС.

Во время Второй мировой работал инженером на заводе "Красное Сормово" в Горьком, через десять лет занял пост директора Института электросварки.

Автор: Униан Борис Патон празднует 101 год: интересные факты из жизни академика

Всю жизнь Борис Патон занимается наукой. Например, именно благодаря разработкам Бориса Патона был проведен первый эксперимент сварки в космосе. Он внес огромный вклад в разработку ракеты Н1, которая предназначалась для освоения Луны.

Он является автором идеи и одним из разработчиков метода электросварки мягких тканей. Благодаря этому удалось достичь сокращения продолжительности операций, снижение вероятности послеоперационных осложнений и потери крови.

Мост Патона в Киеве находится в аварийном состоянии и требует реконструкции. С таким письмом обратился директор Института электросварки Борис Патон, сын выдающегося академика Евгения Патона, в команду "Слуги народа". Патон предостерегает, что дальнейшее затягивание данного процесса может привести к разрушению моста или его аварийной остановки. В результате этого может быть потеряна не только памятник архитектуры, но и существенно ограничено движение автомобильного транспорта с одного берега Днепра на другой, что приведет к транспортному коллапсу в Киеве.