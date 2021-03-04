Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление

Родители замечали, как учительница прикасается к их сыну. Фото: pixabay.com

В Австралии 13-летний парень подал в суд на свою бывшую учительницу.

Он обвиняет ее в развращении и требует компенсацию в размере 1 млн австралийских долларов, сообщает Daily Mail.

Юноша попал в престижную школу-интернат в Квинсленде. Он не сразу смог адаптироваться, ведь учебное заведение было большое, а учеников заставляли соблюдать многие правила. 20-летняя учительница решила помочь парню освоиться.

Она уделяла ученику много внимания и подвозила его домой. По словам адвоката невинные касания переросли в поцелуи, а потом оральный секс и половые акты. Родители замечали, как учительница прикасается к их сыну, когда ездили на спортивные мероприятия в школу.

Мать мальчика сообщила на суде, что однажды учительница напросилась к подростку в гости, чтобы проверить домашнюю базу обучения парня. Тогда ей это показалось странным, но согласилась, ведь обрадовалась вниманию к сыну. Девушка пришла одетая "как подросток".

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На следующий день мать увидела их в пижамах в спальне на одной кровати, учительница оделась и поехала. Родители забили тревогу, когда нашли у парня записки от нее. В письмах она писала о любви к ребенку и цитировала откровенные строки из песен группы Savage Garden и певицы Селин Дион.

Записки родители показали в школе, после чего учительницу отстранили от работы, а отношения с парнем завершились.

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