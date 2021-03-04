Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление

 
Ексклюзивы
1/5
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 441
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 369
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
2 Просмотров: 2547
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 585
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1279
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1503
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1566
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5841
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 2034
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1827
Фото
Все фото
3
3
4
5
3
Журналист отсудил у государства 600 тыс. за заключение в СИЗО
Журналист отсудил у государства 600 тыс. за заключение в СИЗО
Не убрали снег - мать министра энергетики отказалась платить за коммуналку
Не убрали снег - мать министра энергетики отказалась платить за коммуналку
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
Как в период оттепели не оказаться под льдом
Как в период оттепели не оказаться под льдом
Укрпочта впервые выпустит почтовые марки с обнаженкой
Укрпочта впервые выпустит почтовые марки с обнаженкой
Видео
Все видео
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Интервью
1/5
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Просмотров: 252
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 954
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 612
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 360
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1890
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 марта 2021
Просмотров: 0
Снігурі
Хоч ця зима й маленька вдалась, а все в ній умістилося, що для справжньої зими треба. І снігопади, й завірюхи, й ожеледиця, яка робила короткі стежки ...
четверг, 04 марта 2021 16:24

Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление

  Комментировать
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление
Родители замечали, как учительница прикасается к их сыну. Фото: pixabay.com

В Австралии 13-летний парень подал в суд на свою бывшую учительницу.

Он обвиняет ее в развращении и требует компенсацию в размере 1 млн австралийских долларов, сообщает Daily Mail.

Юноша попал в престижную школу-интернат в Квинсленде. Он не сразу смог адаптироваться, ведь учебное заведение было большое, а учеников заставляли соблюдать многие правила. 20-летняя учительница решила помочь парню освоиться.

Она уделяла ученику много внимания и подвозила его домой. По словам адвоката невинные касания переросли в поцелуи, а потом оральный секс и половые акты. Родители замечали, как учительница прикасается к их сыну, когда ездили на спортивные мероприятия в школу.

Мать мальчика сообщила на суде, что однажды учительница напросилась к подростку в гости, чтобы проверить домашнюю базу обучения парня. Тогда ей это показалось странным, но согласилась, ведь обрадовалась вниманию к сыну. Девушка пришла одетая "как подросток".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Насиловал за плохое поведение: показали фото пастора-педофила

На следующий день мать увидела их в пижамах в спальне на одной кровати, учительница оделась и поехала. Родители забили тревогу, когда нашли у парня записки от нее. В письмах она писала о любви к ребенку и цитировала откровенные строки из песен группы Savage Garden и певицы Селин Дион.

Записки родители показали в школе, после чего учительницу отстранили от работы, а отношения с парнем завершились.

34-летний отчим развращал свою 8-летнюю падчерицу. Мужчине грозит 8 лет лишения свободы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

Мультфильм спас студию от банкротства

Начали производство карманных транзисторных приемников

Погиб художник, который нарисовал деньги УПА

К власти пришел потомок короля Руси

Увеличили количество предметов с украинским языком преподавания

Микрофон продали за 1 млн 392 тыс. грн

"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах

Концерты The Beatles пикетировали члены Ку-клукс-клана

Зеленский потерял "своего человека": генпрокурора отправили в отставку

Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой

Самое читаемое
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
10
 Просмотров: 19593
&quot;Сплошные правила и запреты&quot;. Украинка работала домработницей в Индии
"Сплошные правила и запреты". Украинка работала домработницей в Индии
6
 Просмотров: 10737
Ведущий ошеломил фанатов новостью о &quot;неприлично частых встречах&quot; с Тиной Кароль
Ведущий ошеломил фанатов новостью о "неприлично частых встречах" с Тиной Кароль
 Просмотров: 10107
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
5
 Просмотров: 7281
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
7
 Просмотров: 6570
Общество
"От всего материнского сердца" - мать умоляет о помощи на лечение дочери
"От всего материнского сердца" - мать умоляет о помощи на лечение дочери
 Просмотров: 81
Кто в доме хозяин: украинцев спросили о гендерных ролях и стереотипах
Кто в доме хозяин: украинцев спросили о гендерных ролях и стереотипах Просмотров: 99
Определят уровень коллективного иммунитета украинцев от Covid-19 - подробности
Определят уровень коллективного иммунитета украинцев от Covid-19 - подробности Просмотров: 99
Бывшего главу разведки не лишали охраны - Нацполиция
Бывшего главу разведки не лишали охраны - Нацполиция Просмотров: 243
Такого прогноза астролога не ожидал никто
Такого прогноза астролога не ожидал никто
 Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
4
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
3
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
2
Зеленский может создать новую партию
2
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
2
Режим тишины - всё. Военные будут зеркально отвечать на обстрелы оккупантов
Голосов: 55442
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть