Застрелили двоюродного брата певицы Рианны

Парня доставили в больницу, но не успели спасти

21-летнего двоюродного брата Рианны Тавона Кайзен Аллена застрелили на острове Барбадос. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

Парня убили через несколько часов после того, как они вместе встречали Рождество.

"Покойся с миром, кузен ... Не могу поверить, что прошлой ночью я занимала тебя Я не могла подумать, что это будет последний раз, когда я чувствовала тепло твоего тела! Всегда буду любить тебя", - написала Рианна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму убили сепаратистку

Свидетели передают, что Аллен шел по улице в районе Сент-Майкл на Барбадосе. Около семи вечера его догнал мужчина и выстрелил несколько раз в него. Парня доставили в больницу, но спасти не смогли.

С места происшествия злоумышленник скрылся, его сейчас активно разыскивает полиция.

Ранее сообщалось о том, что певица Джой Вилла обвинила одного из экс-руководителей избирательной кампании Трампа в домогательствах. Звезда подала заявление в полицию. Утверждает, что мужчина приставал к ней во время закрытой вечеринки.