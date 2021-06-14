Заставлял сниматься в порно - мужчина развращал несовершеннолетних

В Ровенской области мужчина развращал местных малолетних девочек. Жертв он находил в социальных сетях.

Преступник переписывался с ними, а потом предлагал им сняться в порно, сообщили в полиции Волынской области.

Автор: npu.gov.ua Мужчина в социальных сетях подыскивал несовершеннолетних девушек из Волынской и Ровенской областей.

"Во время переписки фигурант интеллектуально растлевал малолетних лиц, побуждал и требовал создания порнографического контента с их участием. Злоумышленник шантажировал несовершеннолетних, присылал фото своих половых органов и видеозаписи порнографического характера, загруженные из сети", - пишут правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фотографировал голой и показывал пенис: мужчина развращал 5-летнюю падчерицу

Киберполиция провела два обыска дома и на работе мужчины. В его телефоне нашли переписку с 10 несовершеннолетними девушками.

Сейчас против злоумышленника возбудили уголовное дело и выбирают меру пресечения.

Преподавателя Черновицкого областного профессионального колледжа искусств имени Сидора Воробкевича подозревают в педофилии. Мужчину уволили, а студенты подтвердили, что он приставал к ним.