Заснежит и накроет облаками: прогноз погоды на воскресенье

Сегодня, 21 февраля, погода будет облачной, но с прояснениями. На Востоке будет падать небольшой снег, зато в остальных областях страны осадков не прогнозируют.
Ночью морозы не планируют отступать. Однако днем будет "плюсовая" температура, теплее всего - в Закарпатье.
Погода в регионах Украины:
На Западной Украине в течение всех суток будет сухо, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут +2 ... + 5 градусов. На Закарпатье будет теплее - +6 ... + 8 градусов. В восточных регионах периодически будет идти небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов.
На севере страны синоптики осадков не прогнозируют. Отметки на термометрах покажут +1 ... + 4 градуса. В южных областях также будет сухо. Там следует ожидать +2 ... + 5 градусов.
В Киеве 21 февраля переменная облачность, но без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до + 1 ... + 3 градусов. В дальнейшем потепление усилится.
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"Очень надо быть осторожными под домами, билбордами, большими деревьями, большими конструкциями - возможные сдвиги снега и льда", - сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 21 февраля:
Ужгород - +6 ... + 8
Львов - +3 ... + 5
Ивано-Франковск - +2 ... + 4
Тернополь - +2 ... + 4
Черновцы - +2 ... + 4
Хмельницкий - +2 ... + 4
Луцк - +2 ... + 4
Ровно - +2 ... + 4
Житомир - +2 ... + 4
Винница - +2 ... + 4
Одесса - +3 ... + 5
Николаев - +2 ... + 4
Херсон - +2 ... + 4
Симферополь - +2 ... + 4
Кропивницкий - +2 ... + 4
Черкассы - +2 ... + 4
Чернигов - +2 ... + 4
Сумы - +1 ... + 3
Полтава - +1 ... + 3
Днепр - +1 ... + 3
В конце февраля в Украине впервые действительно потеплеет. Но задержится тепло ненадолго, в марте придет мороз и снег. Апрель и май будут "экстремальные" - будет много дождей.
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