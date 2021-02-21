Заснежит и накроет облаками: прогноз погоды на воскресенье

Сегодня, 21 февраля, погода будет облачной, но с прояснениями. На Востоке будет падать небольшой снег, зато в остальных областях страны осадков не прогнозируют.

Ночью морозы не планируют отступать. Однако днем ​​будет "плюсовая" температура, теплее всего - в Закарпатье.

Погода в регионах Украины:

На Западной Украине в течение всех суток будет сухо, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут +2 ... + 5 градусов. На Закарпатье будет теплее - +6 ... + 8 градусов. В восточных регионах периодически будет идти небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов.

На севере страны синоптики осадков не прогнозируют. Отметки на термометрах покажут +1 ... + 4 градуса. В южных областях также будет сухо. Там следует ожидать +2 ... + 5 градусов.

В Киеве 21 февраля переменная облачность, но без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до + 1 ... + 3 градусов. В дальнейшем потепление усилится.

Автор: meteo.gov.ua 21 февраля, погода будет облачной, но с прояснениями. На Востоке будет падать небольшой снег, зато в остальных областях страны осадков не прогнозируют

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"Очень надо быть осторожными под домами, билбордами, большими деревьями, большими конструкциями - возможные сдвиги снега и льда", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 21 февраля:

Ужгород - +6 ... + 8

Львов - +3 ... + 5

Ивано-Франковск - +2 ... + 4

Тернополь - +2 ... + 4

Черновцы - +2 ... + 4

Хмельницкий - +2 ... + 4

Луцк - +2 ... + 4

Ровно - +2 ... + 4

Житомир - +2 ... + 4

Винница - +2 ... + 4

Одесса - +3 ... + 5

Николаев - +2 ... + 4

Херсон - +2 ... + 4

Симферополь - +2 ... + 4

Кропивницкий - +2 ... + 4

Черкассы - +2 ... + 4

Чернигов - +2 ... + 4

Сумы - +1 ... + 3

Полтава - +1 ... + 3

Днепр - +1 ... + 3

В конце февраля в Украине впервые действительно потеплеет. Но задержится тепло ненадолго, в марте придет мороз и снег. Апрель и май будут "экстремальные" - будет много дождей.