Защитники острова Змеиный живы и находятся в плену - ВМС Украины

Украина ждёт возвращения героев. Фото: ВМС ВС Украины

Морские пехотинцы и пограничники с острова Змеиный живы.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины.

"26 февраля, получив информацию, что на острове Змеиный среди наших защитников могут быть погибшие и раненые, на остров с целью выполнения гуманитарной миссии было направлено гражданское судно МПРС "Сапфир", для помощи пострадавшим. Вместе с экипажем согласились выйти отцы Василий Вырозуб, Александр Чоков и их помощники. Но их незаконно захватили россияне. Незаконный захват гражданского судна - некомбатанта, которое не выполняло никакой военной задачи, является нарушением правил и обычаев войны, международного гуманитарного права", - говорится в сообщении

Защитники Змеиного живы и с ними все хорошо.

"Но российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что якобы власти Украины "забыли", "похоронили" своих подчиненных. При этом морпехи смело дважды отразили нападения российских оккупантов. Из-за недостатка боекомплектов они не смогли продолжить защиту острова", - пишут в ВМС.

Оккупанты разрушили инфраструктуру острова. Поэтому связь со Змеиным прервалась. Обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу за морскими пехотинцами.

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"Враг еще раз продемонстрировал свою сущность. И вновь доказал, что веры и правды в его действиях и словах нет. А своих побратимов мы ждем с нетерпением и всей душой", - подытожили в сообщении.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.