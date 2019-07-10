Жары не будет почти 2 недели. Свежий прогноз

Холодная воздушная масса в Украине доминуватиме.Фото: i.vikka.ua

В Украине продолжаются холодные летние дни.

Прошлой ночью в Карпатах было +5 +8 градусов и это красноречивый показатель, написала синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Холодная воздушная масса в Украине будет доминировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дожди и грозы: где в Украине испортится погода

Ближайшей ночью температура воздуха составит +8+14 градусов, в Карпатах местами 5-7 градусов тепла, днем ​​в большинстве областей ожидается +18+24 градуса, на Западе иногда даже +15+17 градусов.

Дожди периодически будут идти почти повсеместно, разве что в центральной части и на юге будут вялыми или с солнечными прояснениями.

В Киеве 11 июля ожидается погода свежая и влажная - периодический дождь, ночью +10+12 градусов, днем ​​+20+22 градуса.

По предварительным прогнозам, тепло может вернуться 20-22 июля.

То есть на следующие выходные можно ожидать повышения температуры воздуха до +26+29, в южной части Украины до +28+32 градусов.

Оттуда жара и пойдет на Западную и Южную Европу, одновременно дыхнет и на Восточную, на нас.

На Закарпатье большой торнадо повредил жилые дома. Непогода бушевала 7 июля, в селе Сюрте под Ужгородом. Кадры стихии, сделанные на видеорегистратор, опубликовал в сети местный житель Анатолий Голян.