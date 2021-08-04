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среда, 04 августа 2021 15:01

Зарегистрировать бизнес можно будет на портале "Дія"

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Зарегистрировать бизнес можно будет на портале &quot;Дія&quot;
Это экспериментальный проект. Фото: pinterest.com

В приложении "Дія" появится новая услуга "е-Предприниматель". С ее помощью можно зарегистрировать малый бизнес.

Экспериментальный проект правительства планируют ввести в течение двух лет, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Для содействия развитию бизнеса в Украине правительство вводит экспериментальный проект, благодаря которому пройти все процедуры можно будет в одном "окне" портала "Дія". Мы поддержали решение, которым предусматривается порядок предоставления комплексной электронной услуги "е-Предприниматель", - сказал он.

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Будущие владельцы кафе, магазинов, салонов красоты и других видов бизнеса смогут открыть ЧП, ООО. Также можно зарегистрироваться в налоговой и стать плательщиком единого налога или плательщиком НДС. В приложении будет возможность получить различного рода лицензии, в частности на розничную или оптовую торговлю товарами.

В "Дія" появятся следующие функции:

- государственная регистрация физического лица предпринимателем;

- государственная регистрация общества с ограниченной ответственностью на основании модельного статуса;

- регистрация плательщиком единого налога;

- регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость и тому подобное.

Закон об использовании цифровых документов в Украине вступит в силу 24 августа. Электронный паспорт будет аналогом бумажного.

В каждой организации должны быть считыватели информации. После этого никто не сможет требовать у человека бумажные документы.

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