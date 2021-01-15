Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций

"Около трех миллионов украинцев работают за рубежом", - доктор экономических наук, академик, директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

Заработчане пересылают домой в 4 раза больше денег, чем Украина получает прямых иностранных инвестиций, по оценкам Национального банка. Каждая гривня, потраченная на территории страны, работает на нашу экономику, - говорит в интервью журналу "Країна" доктор экономических наук, академик, директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

- Около трех миллионов украинцев работают за рубежом. Эта цифра сформирована на основе информации налоговиков, Пенсионного фонда, оценок незарегистрированной занятости. Оценивать последствия миграции можно с позиции конкретного переехавшего человека, его семьи, села, откуда он уехал. Также - с позиции страны-донора, то есть Украины, и с позиции страны, куда человек переехал, и целой цивилизации. Если бы Эйнштейн в свое время не уехал в США, он сгорел бы в концлагере. От его миграции цивилизация выиграла. Если говорим с позиции страны-реципиента, то Польша выиграет, потому что украинцы заполняют вакансии, где не хотят работать поляки. С позиции страны-донора - усиливается депопуляция, часто разрушаются семьи, формируется так называемое социальное сиротство.

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Какие плюсы для нас? Это зависит от того, имеет ли мигрант связи с родиной и возвращается. Статистика показывает, что человек, проживший в Польше несколько лет, почему-то не бросает мусор на улице, не терпит хамства по отношению к себе. Мы позволяем с собой разговаривать, как с быдлом, мигрант - нет. Эта быстро передается ближайшему окружению, если человек возвращается.

В Украине с одной стороны растет безработица, с другой - дефицит рабочей силы. Почему?

- Это так называемая структурная безработица. Одних рабочих мест не хватает, для других нет специалистов. До сих пор не понимаю, откуда у нас еще есть медики. В Польше им предлагают в 10 раз большую зарплату. Даже язык не нужен. Немцы, чтобы привлечь мигрантов из "третьих стран", уже не требуют знания немецкого. Только бригадир должен его знать, другие члены - нет.

Полный текст интервью с Эллой Либановой читайте в журнале "Країна"