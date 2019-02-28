Зарабатывали 1,5 млн грн в месяц: задержали крупную банду наркоторговцев

На Днепропетровщине задержали наркодилеров. Фото: Нацполиция

В Каменском Днепропетровской области правоохранители задержали наркоторговцев.

Правоохранители отмечают, что нелегальный бизнес приносил дилерам около 1,5 млн грн в месяц. В состав преступной группировки входило 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Во время обысков у злоумышленников обнаружили марихуану, опиаты, прекурсоры и деньги, полученные за сбыт веществ

"Семи лицам, непосредственно причастным к организации и сбыта опия ацетилированного, сообщено о подозрении по ст. 307 УК Украины. Им грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

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В Кривом Роге Днепропетровской области полицейские разоблачили наркокартель. В ходе масштабной спецопрации задержали всех членов группировки - от главаря к производителям и мелких реализаторов наркотиков и психотропнов.