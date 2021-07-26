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понедельник, 26 июля 2021 07:33

Жара возвращается: какой погодой начнется неделя

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Жара возвращается: какой погодой начнется неделя
В Одессе 26 июля - ясно и безоблачно. Фото: pixabay.com

Неделя в Украине начнется с жары. На востоке, юге и местами в центре страны столбики термометров будут показывать до +30°С.

Холоднее всего окажется в западных областях, сообщает "УНИАН". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем будет достигать +27°С.
Во Львове в понедельник пройдет небольшой дождь, днем будет +26°С и небольшая облачность.
В Луцке и Ивано-Франковске - небольшая облачность, днем воздух прогреется до +28°С.
В Ровно в понедельник ожидается ливень и будет пасмурно, днем +29°С.
В Тернополе и Житомире 26 июля днем будет +27°С, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня немного облачно, дневная температура также составит +27°С.
В Черновцах в понедельник - переменная облачность, днем +30°С.
В Виннице и Черкассах сегодня будет почти безоблачно, температура в пределах +17...27°С.
В Кропивницком температура днем будет достигать +29°С, небольшая облачность.
В Полтаве сегодня почти безоблачно, температура воздуха составит +29°С.
В Одессе 26 июля - ясно и безоблачно, температура днем до +31°С.
В Херсоне и Николаеве в понедельник будет стоять жара до +32°С, сухо и почти безоблачно.
В Запорожье сегодня днем ожидается до +31°С, почти безоблачно.
В Сумах дневная температура воздуха составит +27°С, небольшая облачность.
В Харькове также небольшая облачность, температура днем будет +29°С.
В Днепре днем столбики термометров достигнут отметки +31°С, будет почти безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +18...28°С.

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С 24 по 26 июля в Волынской, Житомирской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины. С сегодняшнего дня подобная ситуация ожидается во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской и Николаевской областях.

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